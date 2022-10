India: dai mozziconi di sigaretta ai peluche

(Adnkronos) - A Nuova Delhi si riempiono orsetti giocattolo con un'imbottitura bianca ricavata da mozziconi di sigaretta, separati in fibre, puliti e sbiancati dopo essere stati raccolti dalle strade della città dove erano stati gettati. L'idea dell'uomo d'affari Naman Gupta è infatti quella di trasformare questo rifiuto tanto diffuso quanto difficilissimo da riciclare in una serie di prodotti, tra cui giocattoli e cuscini. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in India quasi 267 milioni di persone, circa il 30% della popolazione adulta, fanno uso di tabacco e i mozziconi disseminano le strade delle città, che già soffrono fortemente per l?inquinamento.