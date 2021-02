Kipar: "Acqua sia elemento centrale della transizione ecologica"

Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - "A partire dal dopoguerra ci siamo impegnati a rendere il territorio denso, pieno di costruzioni, mentre l'acqua era un elemento da eliminare; oggi l'acqua invece deve essere un elemento centrale nella transizione ecologica". Lo ha detto Andreas Kipar, architetto ecologista e paesaggista, tra i relatori al convegno di presentazione, oggi a Monza, del Parco dell'Acqua, progetto di BrianzAcque che coniuga il contenimento dell'acqua piovana e la valorizzazione naturalistica del territorio.

"In un momento in cui la politica italiana sembra aver preso seriamente questi temi, è importante far sì che paesaggi tornino produttivi sul piano ecologico, sociale ed economico, e il progetto del Parco dell'Acqua risponde a queste esigenze: è uno spazio piccolo, ma è una cosa grande se relazionato al suo territorio, dove gli effetti positivi cresceranno nel tempo. È anche l'esempio di un'alleanza fruttuosa tra vari attori (Comuni, Regione, società) che guarda a un futuro sostenibile".