L'aumento dei costi climatici metterà a dura prova paesi e aziende

(Adnkronos) - In un anno caratterizzato da eventi estremi legati al clima come inondazioni, uragani e siccità, i governi e le aziende sono stati costretti a esaminare più da vicino i rischi finanziari. Le assicurazioni ne hanno risentito, visto che l'anno che si sta concludendo ha registrato tre dei disastri più costosi del decennio: l'inondazione che ha provocato danni per 40 miliardi di dollari in Pakistan, una serie di ondate di calore estive che hanno causato perdite per oltre 10 miliardi di dollari in Europa e l'uragano Ian, che ha colpito la Florida per un costo di 100 miliardi di dollari, secondo la società di modellizzazione dei rischi RMS.