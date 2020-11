L'eccellenza dei borghi, la bandiera arancione 2020 a 5 nuovi comuni

Roma, 12 nov. -(Adnkronos) - Il Touring Club Italiano, l’associazione privata non profit che da 126 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, assegna la Bandiera Arancione, il riconoscimento per i piccoli borghi italiani eccellenti dell’entroterra italiano, a 5 nuovi Comuni. I nuovi certificati, che portano a 252 il totale di bandiere Arancioni distribuite in tutta Italia, sono Introd, piccolo centro situato ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso in provincia di Aosta, Valeggio sul Mincio in provincia di Verona localizzato nell’anfiteatro naturale delle colline moreniche, Levico Terme in provincia di Trento sulle sponde dell’omonimo lago, incastonato nel verde delle Alpi, Roccamandolfi pittoresco centro montano ai piedi del massiccio del Matese in provincia di Isernia e infine Castelmezzano piccolo centro tipicamente medievale, all’interno del Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane in provincia di Potenza.

Con l’assegnazione di questi nuovi riconoscimenti, il Touring Club Italiano conferma ancora una volta il proprio impegno nel prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente e, nonostante il grave contesto di incertezza determinato dall’emergenza sanitaria, vuole concretamente contribuire alla tutela e valorizzazione dei territori, affinché, una volta superate le criticità attuali, il rilancio del nostro Paese possa partire anche dai piccoli borghi eccellenti d’Italia.

Luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Pronti ad accogliere i visitatori non appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata.

Le Bandiere Arancioni oggi sono 252 e rappresentano il 9% delle circa 3.000 candidature analizzate. In questo periodo dell’anno è possibile trovare nuove ispirazioni ed assaporare così la #stagionedeiborghi, iniziando ad esempio dall’acquisto di una tipicità enogastronomica o di un prodotto artigianale, o semplicemente scoprendo i colori e le atmosfere che in questa stagione i borghi sanno offrire, tutto su benvenuto.bandierearancioni.it.