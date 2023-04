L'Europa non protegge i bambini dall'inquinamento dell'aria

(Adnkronos) - In Europa l?inquinamento continua ad essere un grave problema, specialmente per i bambini. Infatti, secondo un?analisi condotta dall'Agenzia europea dell'ambiente, ogni anno muoiono più di 1.200 bambini a causa dell?inquinamento, mentre altre migliaia di minori sono invece afflitti da problemi di salute fisica e mentale. Secondo la valutazione servirebbero politiche generaliste per diminuire il livello di particolato, ma soprattutto scelte mirate a preservare la salute dei bambini. Tra queste, per esempio, l'istituzione di zone per l?aria pulita intorno alle scuole, dove il traffico sarebbe limitato negli orari delle lezioni.