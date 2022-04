L'ex Miss Italia Cristina Chiabotto sarà di nuovo mamma

(Area) - Cristina Chiabotto è incinta per la seconda volta. L?ufficialità è arrivata dopo settimane dalle prime indiscrezioni lanciate da Diva e Donna e un susseguirsi di voci sui siti di gossip. Alla fine è stata la trentacinquenne piemontese, nel giorno di Pasquetta, a pubblicare su Instagram un dolcissimo post-annuncio, in cui si vede un grande uovo di cioccolato e la manina della sua primogenita che le tocca il pancione. Così l?ex Miss Italia sui social: ?Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro più la nostra Paper (l?amato cane, ndr)?, e ancora: ?Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita?.