L'UE sull'aumento dell'energia rinnovabile entro il 2030

(Adnkronos) - L'Unione Europea ha raggiunto un accordo provvisorio su obiettivi più elevati per le energie rinnovabili, un pilastro importante dei piani per combattere il cambiamento climatico e porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio, che rappresentano i paesi membri dell'UE, hanno concordato che entro il 2030 l'UE a 27 si impegnerà a ricavare il 42,5% dell'energia da fonti rinnovabili come l'eolico e il solare, con un potenziale aumento al 45%. L'attuale obiettivo dell'UE per il 2030 prevede una quota di energia rinnovabile del 32%.