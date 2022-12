L'UE verso la certificazione della rimozione di CO2

(Adnkronos) - L'Unione Europea ha presentato un piano per certificare l'eliminazione della CO2 dall'atmosfera, lasciando però che alcuni dettagli chiave vengano definiti in seguito, tra cui il modo in cui queste eliminazioni verranno conteggiate. Le rimozioni includono il carbonio trattenuto nei terreni e nelle foreste, e la CO2 rimossa da alcune nuove tecnologie come le CCS (Carbon Capture and Storage). L'UE si è impegnata a ridurre le proprie emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e a raggiungere le emissioni "nette zero" entro il 2050.