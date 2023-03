L'UE vuole fermare il greenwashing

(Adnkronos) - Le aziende europee avranno 10 giorni di tempo per giustificare il perché i loro prodotti vengono venduti come ?green? o incorreranno in sanzioni. E? quanto emerge da un documento visionato dal ?The Guardian?. Un'indagine condotta dall'UE nel 2020 ha rilevato che il 53% delle dichiarazioni ?green? sui prodotti erano ?vaghe, fuorvianti o infondate". L'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha dichiarato di sostenere con forza il piano di rafforzamento delle autorità di sorveglianza del mercato per combattere il greenwashing.