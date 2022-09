La Danimarca finanzia i Paesi più esposti ai danni climatici

(Adnkronos) - La Danimarca si è impegnata a stanziare oltre 13 milioni di dollari per sostenere i Paesi in via di sviluppo che hanno subito danni causati dal riscaldamento globale, diventando il primo Paese a offrire un risarcimento per "perdite e danni" ai paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Nel mentre, queste nazioni più fragili stanno spingendo per creare uno strumento di finanziamento, nel quale i grandi inquinatori risarciscano le nazioni più esposte, per esempio le isole del Pacifico, da istituire durante i negoziati sul clima delle Nazioni Unite che si terranno in Egitto a novembre.