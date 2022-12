La deforestazione nella savana brasiliana tocca un nuovo record

(Adnkronos) - La deforestazione nella savana brasiliana del Cerrado ? secondo gli ultimi dati governativi - ha raggiunto il record degli ultimi sette anni, che significa la distruzione di un habitat vitale per molte specie minacciate e il rilascio in atmosfera di enormi quantità di gas serra che favoriscono il cambiamento climatico. La distruzione della vegetazione è infatti aumentata del 25%, raggiungendo i 10.689 chilometri quadrati, un'area più grande del Libano. Il Cerrado, la savana più ricca di specie al mondo, ha perso così la metà della sua vegetazione e gran parte di queste superfici sono state convertite in fattorie e ranch.