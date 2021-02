La proposta di un Recovery Food, laboratorio di educazione alimentare

"Nell'anno del Covid e delle nuove povertà, nell'anno che ci ricorda l'urgenza di una svolta concreta per la sostenibilità in rapporto alla salute dell'uomo e dell'ambiente, dall'ottava Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare nasce una proposta precisa, misurabile negli obiettivi e negli strumenti: il Recovery Food, un 'laboratorio permanente' di educazione alimentare e ambientale per la formazione dei cittadini e per la sensibilizzazione da parte degli enti pubblici e delle imprese". Così Andrea Segrè, ideatore della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, nel corso del Forum on line 'Stop food waste. One health, one planet'.

"È il nostro 'dono' - dice Segrè - per il governo che verrà: l'auspicio è che il Recovery Food possa trovare spazio nel Pnrr come un capitolo speciale del Recovery Fund, dove i temi legati al cibo e alla prevenzione degli sprechi dovrebbero essere trattati con attenzione specifica".

"Il Recovery Food - spiega - focalizzato su cibo, salute e sostenibilità, dovrebbe includere una previsione organica delle risorse destinate alla formazione dei cittadini in tema di educazione alimentare e ambientale. A partire dalle scuole, quindi con risorse destinate a docenti sul campo sin dal primo ciclo della Scuola Primaria, e con una rete capillare e nazionale collegata ai Comuni per iniziative concrete, destinate alla sensibilizzazione dei cittadini intorno al binomio cibo e salute, per l'uomo e per l'ambiente. Temi ancora più imprescindibili dopo l'irruzione della pandemia covid 19, per avviare nel sistema-Italia quella rivoluzione culturale che ci permetterà di progredire nel complesso ma ineludibile cammino verso lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu".

"Tuttavia ci si dovrà concentrare anche sulla filiera dello spreco: non solo per aumentare la sostenibilità del sistema, ma anche per favorire la solidarietà essendo la povertà alimentare in forte crescita causa l'effetto pandemico sull'economia - conclude - Serviranno quindi accordi di filiera ben strutturati che mettano in rete potenziali donatori di eccedenze e beneficiari con obiettivi e procedure ben definite e cogenti; l'attivazione di un sistema logistico e di conservazione sicuro, sostenibile e solidale; il coordinamento nazionale affidato a un Food Waste Manager capace di alimentare sinergie fra i tanti portatori di interesse da coinvolgere, ministeri (Salute, Welfare, Agricoltura, Ambiente, Sviluppo economico), Città metropolitane e Comuni, la miriade di associazioni ed enti caritativi, le imprese della filiera agroalimentare, dalle aziende agricole alla ristorazione passando per l'industria e la distribuzione".