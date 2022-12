Lanciato satellite per mappare oceani, laghi e fiumi di tutto il mondo

(Adnkronos) - E' stato lanciato in orbita un satellite franco-statunitense che mapperà quasi tutti gli oceani, i laghi e i fiumi del mondo. Operazione che prende spunto dalla necessità di monitorare le conseguenze dell'aggravarsi di siccità, inondazioni ed erosione delle coste per i cambiamenti climatici. Denominato SWOT, ?Surface Water and Ocean Topography?, grande quanto un SUV, il satellite misurerà l'altezza dell'acqua su oltre il 90% della superficie terrestre, consentendo di tracciare i flussi e di identificare potenziali aree ad alto rischio. Inoltre, rileverà milioni di laghi e 2,1 milioni di chilometri di fiumi, dalle sorgenti alla foce.