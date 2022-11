Le emissioni di metano minacciano il clima più della CO2

(Adnkronos) - Le emissioni di metano sono una delle principali minacce per il clima globale. Alla COP26, vertice delle Nazioni Unite sul clima tenutosi lo scorso anno a Glasgow, in Scozia, più di 100 Paesi si sono impegnati a ridurre del 30% le emissioni di metano entro il 2030. Dopo averlo quasi ignorato per decenni, gli scienziati ora sanno che il metano è molto più potente della CO2 come gas serra nel breve termine, anche se resta solo per un decennio nell'atmosfera prima di scomporsi, mentre la CO2 rimane per secoli.