Le Vele del Panda per la tutela dei cetacei

(Adnkronos) - Salpano in questi giorni le crociere del WWF Italia - Vele del Panda, il progetto nato nel 2019 focalizzato sulla tutela e salvaguardia della fauna marina grazie a una flotta che sale a 12 imbarcazioni. L?obiettivo è quello di raccogliere dati sulla presenza e il comportamento dei cetacei in alcune aree chiave per la megafauna mediterranea, coinvolgendo skipper e turisti che veleggiano nel nostro mare. Quest?anno il progetto vede una grande accelerazione con nuove destinazioni: a Toscana e Liguria si aggiungono le Isole Pontine, le Isole del Golfo di Napoli (Ischia e Procida), la Sardegna, le Isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria, per identificare nuove aree di importanza per l?alimentazione e la riproduzione dei cetacei del Mediterraneo.