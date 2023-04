Levissima, inaugurato primo truck elettrico per distribuzione acqua minerale

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Distribuzione a zero emissioni: è stato inaugurato oggi il primo E-Truck dedicato a Levissima. Una iniziativa che vede Levissima e Sanpellegrino tra le prime aziende ad utilizzare in Italia un camion 100% elettrico per il trasporto pesante.

Levissima è impegnata, infatti, da anni in un percorso innovativo volto a ridurre il proprio impatto ambientale. Tale impegno è rappresentato da Regeneration, il progetto che punta a promuovere stili di vita sostenibili in una logica di riduzione dell?impronta ecologica sostenendo l?importanza dell?uso responsabile delle risorse. La sostenibilità per Levissima è infatti un approccio a 360 gradi: un impegno che va dallo studio per la tutela dei ghiacciai, alla gestione responsabile della risorsa acqua; dal rispetto della biodiversità alla ricerca di innovazioni per la riduzione dell?impatto ambientale dei trasporti, dei sistemi produttivi e degli imballaggi. ?Ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica è una delle maggiori sfide da affrontare a livello globale, e Levissima da tempo si è dimostrata un esempio virtuoso, grazie ad un contributo attivo per la salvaguardia dell?ambiente con numerosi progetti, come ad esempio il camion elettrico che ci consente un trasporto a zero emissioni - ha dichiarato Fabiana Marchini, direttrice Sostenibilità del Gruppo Sanpellegrino - Agire sulla mobilità è fondamentale per raggiungere obiettivi concreti per i quali occorre anche una innovazione delle infrastrutture. La sinergia di pubblico e privato è infatti un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile dei trasporti e del territorio in grado di generare importanti ricadute economiche, sociali e ambientali?.

Levissima ha sempre avuto uno stretto legame con il territorio, grazie al quale è stato possibile la concretizzazione di progetti volti alla sua valorizzazione. ?L?impegno e la presenza di Levissima è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, perché ha un impatto positivo e tangibile su tutta la nostra comunità, sia in termini occupazionali che di rispetto dell?ambiente - ha commentato il sindaco di Valdisotto, Alessandro Pedrini - I progetti sostenuti dall?azienda dimostrano infatti la volontà di tutelare e valorizzare la nostra acqua e le nostre montagne. Oggi, insieme a Maganetti Spedizioni e Volvo Trucks Italia, l?azienda dimostra di saper unire innovazione e sostenibilità, contribuendo a proteggere il nostro territorio e a offrire soluzioni lungimiranti per il futuro".

L?accordo con Maganetti Spedizioni, azienda italiana certificata B-Corp, e Volvo Trucks Italia, attiva nella produzione di veicoli elettrici per trasporti pesanti, rappresenta, dunque, una tappa importante nel percorso di sostenibilità intrapreso. ?La logistica industriale presenta diverse sfide, dalla sicurezza stradale fino alla sostenibilità ambientale: noi abbiamo iniziato da anni un percorso che ci ha portati ad essere pionieri nell?uso del metano, del Lng e nel bio-Lng - ha affermato Matteo Lorenzo De Campo, amministratore delegato del Gruppo Maganetti - Oggi siamo orgogliosi di inaugurare il nostro primo truck elettrico, che rappresenta un?innovazione e una risposta interessante alle esigenze attuali, sia in termini di sicurezza, considerati gli elevati sistemi di controllo che possiede, sia in termini di sostenibilità, essendo ad emissioni zero?.

?La transizione verso un modello di mobilità sostenibile è una necessità - afferma Claudio Gallerani, Commercial Director di Volvo Trucks Italia - I veicoli pesanti elettrici rappresentano una passaggio importante del cambiamento per ridurre le emissioni, la rumorosità e aumentare la sicurezza stradale con veicoli sempre più efficienti e connessi. Per Volvo Trucks affiancarsi a partner come Levissima e Maganetti Spedizioni è una soddisfazione ed un passo avanti verso il cambiamento?.

L?impegno di Levissima è orientato a una distribuzione sostenibile che persegue da anni, attraverso l?utilizzo di mezzi a ridotte emissioni come il treno, e ad investimenti per l?impiego di carburanti a minor impatto (Gnl e biocarburante). Levissima, già dal 2016 ha introdotto cambiamenti rilevanti per quanto riguarda il trasporto su gomma: il brand è stata infatti una delle prime realtà in Italia a sperimentare su larga scala l?uso di mezzi di trasporto alimentati a Gas Naturale Liquido (Lng), combustibile fossile a bassa intensità di carbonio, introducendo poi l?utilizzo di BioLng, originato da scarti agricoli e zootecnici, che permette di ridurre fino al 100% la CO2, contribuendo anche alla decarbonizzazione del settore agricolo e dell?allevamento. In termini di impatto, la sola logistica verde di Levissima ha consentito di ridurre le sue emissioni del 12% (fra il 2018 e il 2021), costituendo una delle leve più importanti per un brand sempre più a basse emissioni climalteranti.