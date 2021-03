Milano Digital Week dal 17 al 21 marzo: 'Città equa e sostenibile'

(Adnkronos) - Un laboratorio di confronto trasversale su innovazione, inclusività, sviluppo sostenibile, uguaglianza e diritti, ambiente. Torna rinnovata nella forma, nei contenuti e nelle modalità di fruizione Milano Digital Week, la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un'edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'.

Da mercoledì 17 marzo a domenica 21 marzo 2021, Milano Digital Week riparte dalle riflessioni sulle trasformazioni in atto nel nostro Paese e nel mondo che hanno, negli ultimi 12 mesi, rivoluzionato totalmente il modo di vivere, di lavorare, di relazionarci. Città Equa e Sostenibile è il tema riferito a una Milano che vede un suo nuovo orizzonte delinearsi sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

Quattro sono i cluster (Sostenibilità, Uguaglianza, Diritti e Inclusione) sui quali si sviluppa il programma dei cinque giorni di partecipazione attiva con un palinsesto di oltre 650 eventi on line, più di 200 speaker, più di 400 incontri generati dalla 'call' e oltre 150 tra conferenze, webinar, talk, ideati e proposti dai curatori. E, ancora, tre progetti dedicati ai giovani talenti da tutta Italia e da tutto il mondo per disegnare il mondo equo e sostenibile del domani (#Act4SDGs), quattro lectio magistralis, due progetti artistici internazionali e l'evento di chiusura C0C Milano 'The Festival As A Performance'.

Un grande confronto collettivo il cui obiettivo è raccogliere risposte articolate, ma anche suggerimenti e idee, partendo dal presupposto che il digitale è, sempre più spesso, un elemento centrale di connessione sociale, economica, ambientale, nonché veicolo di questo cambiamento epocale come acceleratore di ogni progetto e processo.

Coinvolti nella Digital Week, anche in questa quarta edizione, Istituzioni, Università, centri di produzione del sapere, luoghi di informazione e di ricerca, associazioni e aziende, start up e tante realtà piccole e grandi.

"Siamo molto orgogliosi di presentare oggi questa quarta edizione - commenta Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici - che offrirà al pubblico un numero di eventi oltre ogni aspettativa. La modalità interamente digitale ci ha permesso di costruire un programma ricchissimo e ogni spettatore potrà costruirsi liberamente il proprio palinsesto, personalizzando al massimo la sua esperienza. Sarà una manifestazione ad ampio respiro, dove il cuore digitale di Milano sarà il centro di un percorso di innovazione che si snoderà lungo i confini nazionali e internazionali".

"Siamo alla griglia di partenza di un'edizione che, con gli oltre 650 eventi in programmazione, dimostra tutta la voglia di ripartire delle aziende e dei singoli cittadini - commenta Carlo Noseda, presidente di Iab Italia - Un esempio concreto di come, nonostante le evidenti difficoltà contingenti, il digitale possa essere a servizio della comunità. Lo spirito che accompagna le numerose iniziative previste per questa edizione è proprio quello di rendere il digitale il più inclusivo possibile, perché diventi come l'acqua e l'elettricità: alla portata di tutti".

"Durante la crisi economica e sociale degli ultimi mesi, cittadini e imprese hanno toccato con mano quanto il digitale sia uno strumento di inclusione e partecipazione - dichiara Carlo Mango, consigliere delegato Cariplo Factory - Ecco perché la Milano Digital Week di quest'anno punta a inquadrare la trasformazione digitale in una prospettiva di sviluppo equo e sostenibile".

"Fin dalla sua prima edizione, nel 2018, Milano Digital Week ha cercato di unire tutti i puntini della città. Ha messo insieme tante esperienze e tanti attori, grandi e piccoli, aziende e individui, associazioni e Accademia, con caratteristiche differenti ma sempre orientati alla collaborazione e al confronto - commenta Nicola Zanardi, presidente Hublab e curatore di Milano Digital Week - Il passaggio obbligato a un'edizione completamente digitale ha addirittura aumentato la sua biodiversità di competenze e anche di utopie, arrivando a quasi 700 eventi. L'obiettivo rimane lo stesso: da bene essenziale, il digitale deve diventare sempre di più 'bene comune'".