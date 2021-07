Mobilità, Neogy premiata come 'Eccellenza Italiana'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Tra i protagonisti del Premio 100 Eccellenze Italiane c'è quest'anno anche Neogy, joint venture di Alperia e del Gruppo Dolomiti Energia, realtà del settore della mobilità elettrica a livello nazionale.

La premiazione si è tenuta recentemente al Campidoglio a Roma. La finalità di 100 Eccellenze Italiane, manifestazione giunta quest'anno alla sesta edizione, è quella di premiare '100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese'. Quest'anno il riconoscimento tocca anche il settore della mobilità elettrica, premiando la joint venture dei due provider energetici del Trentino-Alto Adige che ha l'obiettivo di promuovere una nuova mobilità sostenibile offrendo servizi e soluzioni di ricarica per auto elettriche.

L'infrastruttura di Neogy conta oggi oltre 800 punti di ricarica pubblici in tutta Italia, che si distinguono per l'erogazione di energia verde e per la tecnologia avanzata, come anche per l'elevata potenza delle stazioni, che garantisce rapidi tempi di ricarica ai proprietari di macchine elettriche.

Il riconoscimento è stato consegnato da Verdiana Dell'Anna, presidente dell'Associazione Liber, organizzatrice dell'evento, dal presidente del Comitato d'Onore Sergio Santoro, già Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, e dall'editore Riccardo Dell'Anna con moderazione della conduttrice televisiva Eleonora Daniele.

"Il 'Premio 100 Eccellenze Italiane' è per noi un importante riconoscimento per il fondamentale contributo che abbiamo dato all'accelerazione di un comparto nuovo come quello della mobilità elettrica e per la nostra attenzione alla sostenibilità che ci guida nelle scelte aziendali", sottolinea Sergio Marchiori, Ceo di Neogy, che ha ritirato il premio.