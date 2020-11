Natale, piccoli gesti per salvare il pianeta

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Entro il 2050 i koala e gli orsi polari potrebbero scomparire per sempre; nel Sud-est asiatico oltre 12 milioni di trappole letali stanno decimando le tigri e le loro prede; in Italia l’orso bruno marsicano è in pericolo critico di estinzione e nel mondo si contano appena 2.000 individui di panda liberi in natura. I dati arrivano dal Wwf Italia che per questo Natale, invita tutti a impegnarsi di più per il pianeta.

Come? Passando dalle parole ai fatti: nasce così la campagna 'A Natale mettici il cuore', con il messaggio 'Il cuore metticelo per davvero', disegnata e realizzata in collaborazione con Accenture Interactive, la digital agency dell’omonima società di consulenza, con l’obiettivo di spingere le persone a regalarsi o donare ad altri, in occasione del Natale, l’adozione di una delle specie simbolo che rischiamo di perdere per sempre.

Con questo semplice gesto si sosterranno i progetti di conservazione Wwf a tutela della natura, quella natura senza la quale non possiamo vivere perché ci fornisce cibo, ossigeno, acqua potabile, medicinali e difesa dagli eventi estremi. Mai come in questo terribile anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, abbiamo capito che la salute degli ecosistemi è direttamente collegata alla nostra. La deforestazione che avanza a livelli allarmanti nelle foreste tropicali di tutto il mondo, in particolare nel Sud-est asiatico, ha aperto strade dove prima c’era solo natura.

Questo ha favorito il prelievo, spesso illegale, di animali selvatici e il loro trasporto a migliaia di chilometri di distanza, ammassati spesso in spazi ristretti, per poi finire, morti o ancora vivi, nei mercati tenuti in condizioni igienico-sanitarie inadeguate: è questa la probabile via che ha favorito il 'salto di specie' (spillover) e ci ha messo in contatto con nuovi virus a cui il nostro organismo non era preparato. Allo stesso tempo i dati sulla perdita di biodiversità sono sempre più allarmanti: il Living Planet Report 2020 mostra che in soli 50 anni le popolazioni globali di Vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) si sono ridotte, in media, del 68%.

Un calo drammatico, in particolare negli ecosistemi tropicali e negli habitat di acqua dolce, causato in gran parte da distruzione degli ecosistemi e commercio illegale di specie, che contribuiscono all'emergere di malattie zoonotiche come il Covid-19. La campagna “A Natale mettici il cuore”, veicolata soprattutto attraverso il messaggio “Il cuore metticelo per davvero” sui social media, vuole far riflettere le persone sull’importanza vitale della biodiversità e invitarle a fare un piccolo gesto in più per proteggerla.

L’adozione di una specie a rischio può essere con peluche, col quale si ricevono anche un certificato nominativo e una lettera di Fulco Pratesi, presidente Onorario del WWF; oppure digitale, che permette di scaricare vari materiali (uno sfondo per il desktop, una firma digitale e uno screensaver della specie scelta) riducendo ancora di più l’impatto ambientale. Rds 100% Grandi Successi è radio partner della campagna.