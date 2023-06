Nespresso, Casani: "Clienti attivi nel riciclo vero motore del programma 'Da Chicco a Chicco"

Brescia, 28 giu. (Adnkronos) - "Nespresso lavora da più di 30 anni in ambito di sostenibilità attraverso delle iniziative di sostenibilità ambientale, culturale e sociale, tutte racchiuse all'interno di un grande programma che si chiama ?Nespresso per l'Italia? di cui ?Da Chicco a Chicco? è l'emblema. Il motore vero di questo nostro programma sono i clienti, che quotidianamente riportano le capsule esauste nei punti di raccolta Nespresso e nelle isole ecologiche. Grazie a loro quindi noi riusciamo a rimetterle in un ciclo virtuoso, dal quale derivano due nuove risorse: l?alluminio, che viene trasformato in nuovi oggetti, e il caffè, che trova nuova vita sotto forma di compost?. Così, Valeria Casani, direttrice marketing di Nespresso Italiana, a margine della visita guidata organizzata da Nespresso presso il centro di riciclo Garm di Brescia, dove è stato possibile osservare il processo che porta al riciclo delle capsule Nespresso esauste.

In questa occasione è stato presentato anche il primo Report di Impatto come Società Benefit in Italia di Nespresso, nel quale vengono enunciati gli obiettivi raggiunti nel corso di oltre 11 anni di attività sul territorio ed elencati i nuovi traguardi che l?azienda intende raggiungere entro il 2025: recuperare e riciclare oltre 600 tonnellate di alluminio e oltre 7.000 di caffè esausto per la produzione di compost per coltura del riso, con un investimento complessivo sul territorio di oltre 11 milioni di euro in attività di sostenibilità per la circolarità, il clima e le comunità.

Un rapporto di reciproca collaborazione quello tra Nespresso e i clienti, attivi in prima persona nella sfida del riciclo sostenibile: ?Noi cerchiamo di educare e di ringraziare i nostri clienti con delle attività e delle iniziative dedicate, per premiare questi comportamenti virtuosi. Un ringraziamento tipico è la donazione di sacchetti di compost che viene proprio creato grazie al caffè rimesso in circolo da questo bellissimo programma. Inoltre, ciclicamente, regaliamo ai nostri clienti dei buoni per visitare i beni del Fai, un altro dei nostri partner, in modo tale da sostenere anche la cultura e la bellezza dell'Italia?, ha concluso.