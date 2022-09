Nicolais: 'Sostituire sostanze chimiche con prodotti green'

Riardo, 27 set. - (Adnkronos) - ?Questa è un?innovazione basata sulla conoscenza. C?è stato molto lavoro di ricerca prima di poter immaginare di usare i peptidi come principali elementi antibatterici?. Queste le parole di Luigi Nicolais, già ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e presidente Materias, in occasione della presentazione della partnership proprio tra l?acceleratore napoletano e Ferrarelle.

?Vogliamo sostituire tutte le sostanze chimiche che poi danneggiano l?ambiente con prodotti che garantiscano alte prestazioni e che permettano anche il riciclo. L?idea ? ha sottolineato Nicolais ? nasce da un gruppo di ricerca che ha lavorato sulla messa a punto di un peptide, una serie di aminoacidi legati tra loro, con grande capacità antibatterica perché ammazza il batterio entrando nella sua membrana. Attraverso piccole modifiche abbiamo capito che può essere legato alle superfici?.

?Oggi con l?avvio di Sanidrink ? ha concluso Nicolais ? vogliamo andare verso il mercato. Il rapporto con Ferrarelle è stato eccezionale. Abbiamo individuato questo come uno dei progetti più significativi. Lavorare con un?azienda leader è fondamentale?.