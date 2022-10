Nuova Dehli, così affronteremo l’inverno

(Adnkronos) - La capitale indiana di Nuova Delhi applicherà un piano d'azione in 15 fasi per ridurre l'inquinamento in vista dell'arrivo dell'inverno, quando una nebbia di smog tossico è solita avvolgere la città più inquinata del mondo. Tra le principali fonti di gas nocivi, la combustione degli scarti delle colture, praticata in vista di una nuova stagione di semina, i cui effetti sono amplificati dalle temperature più basse, che intrappolano gli inquinanti nell'aria più a lungo. Le misure per contribuire a limitare la polvere nell'aria includeranno l'installazione di pistole anti-smog e di spruzzatori d'acqua.