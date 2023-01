NYC, le lucertole si adattano alla vita in città

(Adnkronos) - I ricercatori della New York University hanno scoperto che gli esemplari di una specie di lucertola, proveniente da ambienti tropiacali, si sono geneticamente modificati per sopravvivere in città. Infatti secondo gli scienziati, l?Anole oricano crestato, una lucertola endemica di Porto Rico, ha sviluppato sullle zampe scaglie speciali, per aggrapparsi meglio a superfici lisce come le finestre. Inoltre ha sviluppato arti più grandi per poter attraversare più velocemente gli spazi aperti dove non gode della protezione della vegetazione.