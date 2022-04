Oceano Indiano, la strage che compromette la biodiversità

(Adnkronos) - Una strage che vede coinvolti grossi esemplari di tartarughe marine, barbaramente uccise e mutilate a colpi di machete, ha avuto luogo sull?isola francese di Mayotte, nell?arcipelago delle Comore, nell?Oceano Indiano. A denunciarlo Sea Shepherd, associazione da anni impegnata nel settore: "Da quando siamo tornati sull'isola, all'inizio di aprile, le macabre scoperte si susseguono? e non si tratta di uccisioni imputabili alla sopravvivenza della popolazione. "Non è assolutamente un bisogno legato al sostentamento, hanno sottolineato i volontari, ?le uccisioni alimentano il mercato nero". Un tragico commercio che sta decimando gli esemplari e che sta mettendo seriamente a repentaglio l?esistenza di una delle specie più importanti per la biodiversità del pianeta.