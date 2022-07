Ondate di caldo eccezionale anche nell'emisfero Sud

(Adnkronos) - Arriva una nuova potente ondata di caldo in Europa. Un flusso d?aria bollente è in risalita dall'entroterra algerino e presto interesserà l'Europa occidentale e parte di quella centrale. Si registreranno alte temperature con picchi di 45 gradi. Ma non accade solo in Europa: il caldo anomalo interessa anche il Sudamerica dove non sembra voler arrivare l?inverno. Si registrano temperature fino a 25 gradi sopra la norma: con picchi di 37,8°C in Paraguay e 37,6°C a Tucuman, in Argentina.