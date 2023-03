Placanica (Cap Holding), 'supportiamo fornitori in percorso sostenibilità'

Roma, 30 mar. (Labitalia) - "Quello che facciamo è cercare di rendere il miglior servizio possibile per quanto riguarda la gestione e la tutela della risorsa idrica. Per promuovere la sostenibilità nella supply chain, abbiamo un albo fornitori che oggi conta 1800 iscritti e l'obiettivo che abbiamo è implementare massimamente la sostenibilità anche negli appalti". Così Debora Placanica, Head of Supplier Cap Holding, nel suo intervento al Forum Supply Chain 2023 nel corso del talk Supply Chain & Sustainability.

"Abbiamo un Vendor Rating, un sistema di valutazione dei fornitori; vogliamo premiare quelli che investono anche nella sostenibilità. Gruppo Cap si era già dotato di un Vendor Rating nel 2019 in via sperimentale, nel 2023 a gennaio abbiamo lanciato un nuovo Vendor Rating, totalmente rinnovato - spiega - I nuovi criteri sono stati proposti ai fornitori come spunto e stimolo di crescita: i fornitori vengono valutati già in fase di iscrizione e ottengono un punteggio che dà loro opportunità di crescita e stimolo. Perché chi parte e non è ancora sostenibile o molto sostenibile non sarà penalizzato ma sarà accompagnato dal Gruppo in un percorso di crescita virtuoso che secondo noi avrà ricadute positive sull'intera filiera".