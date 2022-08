Plastica riciclata per gli smartphone

(Adnkronos) - C'è più impegno ambientale nei nuovi dispositivi Galaxy appena presentati da Samsung. I materiali utilizzati per i prodotti sono realizzati per oltre il 90% con materiali riciclati, non solo per gli imballaggi che sono al 100% di carta riciclata, ma anche per gli hardware. La nuova serie di Galaxy Z utilizza anche plastiche recuperate dagli oceani nei componenti chiave. ?Questi sono i primi passi della nostra iniziativa Galaxy for the Planet, che prevede l?integrazione continua nei prodotti di plastiche riciclate e la creazione di nuovi materiali in collaborazione con partner leader nell?ambito della sostenibilità?, ha spiegato Samsung.