Ricarica per le auto elettriche, arriva l’hub di Repower

(Adnkronos) - Un intero parcheggio dedicato alla ricarica delle auto elettriche, risposta alla crescente domanda del servizio per la nuova mobilità. Un vero e proprio hub strategicamente situato ad Assago (Milano), che Repower ha inaugurato presso il Teatro Repower e che ha come obiettivo quello di rifornire la zona sud della città.

Non solo. Il centro per la ricarica offre un doppio servizio: da un lato permette a chiunque si trovi sull?asse autostradale Milano - Genova di poterne usufruire, dall?altro è pensato per tutto il pubblico che si reca al Teatro Repower o al Mediolanum Forum che può ricaricare comodamente la propria e-car durante lo spettacolo o l?evento sportivo. Quindi: servizio di ricarica e parcheggio insieme.

L?hub comprende una infrastruttura di ricarica veloce da 75 kW di potenza e 9 Palina (la colonnina di ricarica by Repower) che consentono di ricaricare i veicoli elettrici a 22 kW, per complessive 20 postazioni di ricarica. La ricarica è attivabile attraverso l?apposita App Recharge Around che, tramite geolocalizzazione, sceglie lo strumento disponibile e offre anche la possibilità di prenotarlo prima dell?arrivo. Sempre tramite applicazione è possibile controllare in qualunque momento a che punto sia la ricarica.

La strategia di Repower risponde così alla crescente richiesta di una maggiore capillarità dei servizi di ricarica per una mobilità sostenibile che punta all?elettrico grazie a veicoli con maggiore autonomia e app e siti che consentono di verificare la disponibilità di colonnine. Per muoversi in modo sempre più green e alla portata di ogni automobilista.