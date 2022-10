Sale il livello del mare, in Bangladesh si torna alle fattorie galleggianti

(Adnkronos) - In Bangladesh il cambiamento climatico, causando innalzamento dei mari e inondazioni, sta riportando in auge la pratica agricola di coltivare su zattere galleggianti. Questa tecnica, che risale a 200 anni fa, è stata inizialmente adottata dagli agricoltori della regione durante la stagione delle piogge, che durava circa cinque mesi all'anno. Ma oggi ci sono aree che rimangono sott'acqua per otto o dieci mesi. Il Bangladesh, che si trova a una quota bassa rispetto al livello del mare, è considerato uno dei Paesi al mondo più vulnerabili ai cambiamenti climatici.