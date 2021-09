Silvestri (presidente di Lidl Italia): "Progetto strategico di grande rilevanza per il territorio"

Torino, 29 set. (Adnkronos) - "Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi la nostra nuova Direzione regionale che rappresenta un progetto strategico di grande rilevanza non solo per noi, ma anche per il territorio piemontese" ha sottolineato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, inaugurando il nuovo polo logistico di Carmagnola (TO).

Il centro logistico di Carmagnola rappresenta per capacità di stoccaggio il più grande polo logistico di Lidl in Italia. Si estende su una superficie complessiva coperta di oltre 47.000 mq, ha un'altezza di 21 metri e ospita 40.000 posti pallet, oltre a disporre di 108 baie di carico e 52 posti tir. La nuova struttura rifornirà, a partire da novembre, oltre 60 supermercati.

"Nonostante le nuove sfide causate dalla pandemia - ha proseguito Silvestri - abbiamo continuato a portare avanti i nostri progetti in termini di innovazione, investimenti e responsabilità sociale, grazie anche alla fiducia che le persone dimostrano quotidianamente nei nostri confronti. L'investimento in questa importante operazione ci permetterà di ottimizzare ulteriormente la nostra efficienza distributiva, rendendo l'approvvigionamento dei nostri punti vendita ancora più funzionale, con un conseguente risvolto positivo nel servizio offerto al cliente". Lidl Italia è presente in Piemonte con 75 punti vendita e 2500 collaboratori.