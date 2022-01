Smog, Arzà: "Domenica ecologica non basta, occorre strategia organica nazionale"

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "L?attuazione delle prime misure di lockdown ha offerto la possibilità di connotare ancor più nel dettaglio il problema dell?inquinamento atmosferico: nonostante un drastico calo del flusso delle auto, si è registrato un incremento dell?inquinamento atmosferico dei centri urbani, a testimonianza dell?impatto del settore del riscaldamento domestico, dovuto principalmente all?utilizzo di biomassa legnosa". Così Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi-Federchimica, in vista della domenica ecologica in programma a Roma.

"Iniziative locali legate alla limitazione del traffico e le domeniche ecologiche sono iniziative che da sole non risolvono il problema e che vanno supportate da misure complementari di carattere organico, che affrontino il tema con un approccio multisettoriale - osserva - Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il rinnovo ecologico della flotta circolante tramite la conversione a gas (Gpl e metano) dei veicoli esistenti consentirebbe infatti di traguardare in tempi brevi consistenti riduzioni delle emissioni di polveri sottili, garantendo al contempo il diritto alla mobilità dei cittadini".

"Oltre a promuovere una mobilità alternativa e sostenibile, quale quella a gas, occorre cambiare strategia a livello nazionale sul settore del riscaldamento domestico, che incide in maniera preponderante sul tema della qualità dell?aria a causa delle emissioni legate all?utilizzo della biomassa legnosa, eliminando le forme incentivanti ancora previste e ponendo forti limiti e divieti d?uso di apparecchi alimentati a legna e pellet soprattutto in tutte le aree del nostro territorio già afflitte da tempo dal problema dell?inquinamento atmosferico", conclude.