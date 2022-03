Sodastrem 'chiama' David Hasselhoff per salvare le tartarughe marine

(Adnkronos) - Al via la campagna video di SodaStream realizzata in occasione della giornata mondiale della Terra (22 aprile 2022) con protagonista la star di Baywatch David Hasselhoff. Tornando a vestire i panni del bagnino più noto di tutti i tempi, questa volta David Hasselhoff è chiamato a salvare le tartarughe marine. Nell?ambito della sua missione volta a ridurre i rifiuti plastici e a impedire che arrivino al mare, quest?anno il brand dell'acqua frizzante fatta in casa ha stretto una collaborazione con See Turtles, no profit impegnata a livello globale nella protezione delle tartarughe marine, una specie a rischio estinzione che svolge un ruolo chiave per la salute dell'ecosistema marino.

Attraverso questa iniziativa SodaStream si impegna a salvare un piccolo di tartaruga marina per ogni gasatore venduto nel mondo nel mese di aprile. "Come parte della responsabilità ambientale di SodaStream e degli obblighi verso il pianeta, siamo costantemente alla ricerca di modi per fare meglio" ha commentato Karin Schifter-Maor, cmo SodaStream Global, che ha aggiunto: "Quest'anno abbiamo fatto un altro passo in questa direzione con la nostra campagna 'Earth Day' più grande di sempre, che durerà per tutto il mese di aprile. Tanto che noi di SodaStream stiamo effettivamente celebrando il 'Mese della Terra"'.

Credits:

Direzione creativa: Alon Seifert

Società di produzione: Jiminy

Regia: Shachar Segal

"Con questa campagna a 360 gradi non solo diamo alle persone la possibilità di mantenere i nostri mari e oceani puliti dai rifiuti plastici ma offriamo loro anche l'opportunità di salvare le tartarughe marine neonate in tutto il mondo" ha concluso Schifter-Maor. "Sono onorato di lavorare con SodaStream per il suo impegno a proteggere l'ambiente, richiamando l'attenzione sulla minaccia nei confronti delle tartarughe marine e delle nostre spiagge. Questa è una causa in cui credo profondamente. Spero di riuscire ad attirare l?attenzione mondiale su questo problema urgente. Sono entusiasta di essere parte di questa iniziativa" ha dichiarato David Hasselhoff.

"Questa campagna sarà cruciale nel contribuire a convogliare l'attenzione mondiale sull'importanza di assicurare la sopravvivenza del pianeta. Ognuno di noi deve fare la sua parte per un mondo sostenibile. Le nostre azioni individuali contribuiranno a costruire collettivamente una solida base per invertire la minaccia incombente. Il silenzio non è un'opzione" ha concluso David Hasselhoff. "I fondi raccolti dalla campagna saranno destinati al nostro programma 'Billion Baby Turtles' che supporta le diverse iniziative locali di conservazione in oltre 20 spiagge di nidificazione in 16 paesi nel mondo" ha spiegato Brad Nahill, ceo See Turtle.

Sempre in occasione in occasione della giornata della Terra, SodaStream conferma l?impegno preso lo scorso anno, ovvero risparmiare fino a 78 miliardi di bottiglie in plastica entro il 2025. A ulteriore sostegno della campagna di quest?anno, SodaStream lancia un'esperienza di realtà aumentata, in cui ognuno può salvare il proprio piccolo di tartaruga marina virtuale e aiutarlo a raggiungere l'oceano in sicurezza. David Hasselhoff sarà il primo a vivere questo incontro unico.

Infine, SodaStream sta incoraggiando i propri dipendenti in tutto il mondo a promuovere il loro impegno personale per il pianeta, fornendo opportunità di volontariato, sensibilizzazione e promozione di valori e tematiche sostenibili alle giovani generazioni.