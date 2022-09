Sostenibilità, Ferrari (Acquedotto Fiora): "Da contest Acea sviluppo idee per transizione"

Roma, 18 set. (Adnkronos) - ?I contest, come questo ideato da Acea, sono momenti di approfondimento che toccano i grandi temi legati all?ambiente: dal riuso, alla depurazione fino alla sostenibilità più in generale. Da queste occasioni si sviluppano idee che vengono messe al servizio di tutti i territori dove il gruppo Acea è presente. Stiamo cercando di gettare le basi per quello che sarà il futuro delle prossime generazioni con un?attenzione all?ambiente, alla sostenibilità e soprattutto a quella transizione ecologica ed energetica che ormai è all?attenzione di tutti". Lo ha dichiarato Piero Ferrari, amministratore delegato dell?Acquedotto del Fiora, a margine dell?evento di premiazione dei progetti ideati dalle società del gruppo per lo sviluppo sostenibile, che si è tenuto a Cala Galera, nei pressi di Porto Ercole.

?Come amministratore delegato dell?Acquedotto del Fiora, società che ormai da vent?anni ha la gestione del servizio idrico integrato in Toscana - ha proseguito Ferrari - siamo orgogliosi di ospitare un evento dove si parla di sostenibilità e di ambiente. L?Agile Academy, che Acea ha creato insieme all?Acquedotto del Fiora, è una scuola di alta formazione per le nuove professionalità che lavoreranno proprio nello sviluppo della sostenibilità e dell?ambiente e in piena adesione all?agenda 2030. E? quindi veramente importante che questo contest di Acea si tenga nel territorio toscano dove l?Academy sta muovendo i primi passi".