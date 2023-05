Sostenibilità, Passamonti: "Green for Love nuovo manifesto dei vegetali Findus"

Cisterna di Latina, 9 mag. (Adnkronos) - ?Green for love è il nuovo manifesto di sostenibilità dei vegetali Findus. Un percorso che parte da lontano, dai primi mesi del 2018, e che ci ha visti impegnati a raggiungere il 100% dei vegetali provenienti da agricoltura sostenibile e verificata secondo lo standard Fsa?. Lo ha detto Andrea Passamonti, Marketing Manager Veg&Meals di Findus, nel corso della presentazione a Cisterna di Latina del manifesto 'Green for Love' di Findus.

?Abbiamo cercato di raccogliere tutte le attività che sono state portate avanti in questi anni e le abbiamo racchiuse sotto tre pilastri: 'per la terra', 'per l?ambiente' e 'per te' - continua Passamonti - Il primo riguarda tutto quello che accade all?interno dei nostri campi. Grazie al lavoro del nostro team agronomico siamo riusciti a raggiungere il 90% di vegetali sostenibili; il secondo pilastro riguarda tutte quelle attività che facciamo all?interno del nostro stabilimento di Cisterna di Latina, tra cui il nuovo progetto che abbiamo portato avanti con 3Bee nel parco di Pantanella; infine, il terzo punta a valorizzare e a comunicare al consumatore tutto il lavoro fatto nei campi, nell?ambiente e nella nostra fabbrica?.

?Lo stabilimento di Cisterna di Latina processa 60mila tonnellate di prodotto finito - sottolinea Passamonti -. Un sito centrale per la categoria dei vegetali che rappresentano il cuore pulsante della fabbrica. L?approvvigionamento avviene principalmente nell?agro pontino ma anche nel foggiano e nel Fucino?.