Torna il concorso fotografico 'Obiettivo Acqua'

(Adnkronos) - La sezione #Anbi 100, aperta anche a scatti in bianco e nero o con viraggi di colore, la novità della quarta edizione del Concorso Fotografico Nazionale 'Obiettivo Acqua', che prende il via oggi per concludersi il prossimo 2 ottobre (regolamento su www.obiettivoacqua.it). Organizzato come di consueto da Anbi, Coldiretti e Fondazione Univerde, il contest prevede, infatti, una specifica sezione nell?ambito delle iniziative per il centenario della moderna Bonifica, nata nel 1922 da un congresso svoltosi a San Donà di Piave; tema della sezione è rappresentare, attraverso immagini, le imponenti architetture degli impianti idrovori, i canali e le opere idrauliche, presenti nel nostro Paese.

Accanto ad essa, il concorso, che gode dei patrocini del Water Museums Global Network Unesco e dell?Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, prevede l?ormai tradizionale sezione dal titolo 'Acqua eterno scorrere', riservata solo a fotografie a colori e mirata ai paesaggi disegnati dall?acqua dolce. Al vincitore di ciascuna sezione andrà un premio di 500 euro.

"L?inserimento della sezione #Anbi 100 - commenta Francesco Vincenzi, presidente dell?Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - offre l?opportunità di volgere gli sguardi fotografici verso autentici capolavori architettonici, con cui l?idraulica ha impreziosito il territorio; perlopiù lontani da itinerari turistici sono un patrimonio da scoprire di bellezza e funzionalità. Dietro quei muri ed accanto alle pompe passa, ancora oggi, tanta parte della storia popolare dell?Italia fatta di ingegno e fatica?.

Oltre a ciò, sono previste tre menzioni particolari, oltre ad eventuali riconoscimenti speciali, decisi dalla giuria: 'A due ruote lungo l?argine' in collaborazione con Fiab (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta); 'Acqua, fonte di cibo', in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica; 'Acqua tra cielo e terra. Quando l?uomo si credette Dio', voluta da Anbi Emilia Romagna e indirizzata a premiare chi meglio rappresenterà il rapporto tra la natura e l?opera dell?uomo nella regione.

?Quello delle partnership è un aspetto importante del concorso ed è mirato ad aumentare le possibilità di comunicazione per i valori e le opportunità legati all?acqua ed alla sua gestione. In particolare, quest?anno - precisa Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - si vogliono valorizzare le potenzialità di fruizione ciclopedonale degli argini: una rete di oltre 200mila chilometri, di cui le ristrettezze pandemiche hanno fatto riscoprire la straordinaria attrattività sociale. Per svilupparne le potenzialità, però, è necessario un quadro normativo chiaro ed è a questo, che mira la collaborazione con Fiab".

La partecipazione al concorso 'Obiettivo Acqua' è gratuita e le foto dovranno essere scattate in Italia.