Umanità vs mammiferi selvatici, non c'è confronto

(Adnkronos) - Il peso totale dei mammiferi terrestri selvatici - dagli elefanti ai bisonti, dai cervi alle tigri - è oggi inferiore al 10% della massa complessiva di uomini, donne e bambini che vivono sul pianeta. E? quanto emerge da uno studio pubblicato dall? Institute of Science israeliano, che spiega come i mammiferi terrestri selvatici hanno una massa totale di 22 milioni di tonnellate. In confronto, l'umanità pesa oggi circa 390 milioni di tonnellate. Secondo gli scienziati questi numeri dimostrano come il pianeta sia ormai devastato, con sempre meno spazio per la biodiversità.