Un batterio aiuta a stoccare l’idrogeno

(Adnkronos) - Stoccare l?energia in maniera sicura grazie ad una biobatteria. E? possibile grazie al processo scoperto dai microbiologi della Goethe University di Francoforte, che si basa sulla combinazione di idrogeno e anidride carbonica per formare acido formico (HCOOH). A temperatura ambiente, il composto si presenta in forma liquida, facile da stoccare e trasportare, prima di estrarre nuovamente l?idrogeno. Il segreto di questa biobatteria è l?utilizzo di un piccolo batterio marino noto come ?Acetobacterium woodii?, che si nutre normalmente di anidride carbonica metabolizzandola in acido formico con l?ausilio dell?idrogeno, rendendo così reversibile la reazione chimica e dando quindi la possibilità per l?accumulo e il rilascio di H2.