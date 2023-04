Verso l'estrazione di minerali dai fondali marini

(Adnkronos) - L?International Seabed Authority (ente intergovernativo con sede a Kingston, Giamaica) inizierà ad accettare le richieste di autorizzazione da parte delle aziende che vogliono estrarre minerali dal fondo dell'oceano in un?area compresa tra Hawaii e Messico. L'estrazione in acque profonde consentirebbe di ricavare cobalto, rame, nichel e manganese - materiali chiave per le batterie - da rocce chiamate "noduli polimetallici", che si trovano sul fondo dell'oceano a profondità comprese tra i 4 e i 6 km. Questa pratica è però molto controversa, per l?impatto che può avere sull?ambiente marino e specialmente sulle popolazioni di balene.