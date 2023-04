Zacchi (Bper): "Al fianco di Wwf per tutelare oasi naturali"

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Siamo qui all?Oasi di Vanzago per parlare della partnership che vede Bper Banca impegnata al fianco di Wwf Italia per tutelare le oasi naturali. La collaborazione rientra nell?ambito del progetto ?Valore Oasi? di Wwf. Bper Banca ha intrapreso un percorso di riduzione del proprio impatto ambientale e, anche grazie a questa partnership, vuole essere un partner credibile per i propri clienti, al fine di accompagnarli nel percorso di transizione energetica. Quale miglior partner si poteva scegliere se non il più importante brand dell?ambientalismo italiano come il wwf?". Lo ha detto Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy di Bper Banca, a margine dell?evento ?Nature Talk? con il quale Bper Banca ha presentato la collaborazione con Wwf per il progetto ?Valore Oasi?.

Bper Banca ha sviluppato un piano strategico con obiettivi importanti anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, sia per quanto riguarda l?efficientamento della spesa energetica della banca, con obiettivi allineati all?accordo di Parigi (-23% al 2025 e -50% al 2050) sia per quel che concerne la riduzione dell?esposizione alle emissioni clima alteranti, goal previsto dal network Onu banking alliance a cui Bper Banca ha aderito.

"Stiamo lavorando su molti fronti per una maggiore sostenibilità, dalla riduzione dei rifiuti di plastica con la distribuzione di borracce e di erogatori di acqua fino alle iniziative più divertenti, come il ?bike to work? - ha concluso Zacchi - Anche la digitalizzazione rappresenta un fattore importante per ridurre il dispendio di risorse. Abbiamo quindi cercato di operare interventi strategici che avessero un impatto positivo sia sulla banca che sulla società che per l?ambiente, i cosiddetti progetti win-win".