Lavoro: Amazon e Amazon Web Services puntano su formazione Stem delle giovani donne

Amazon annuncia la sesta edizione della borsa di studio 'Amazon Women in Innovation' e Amazon Web Services presenta il programma di formazione Aws re/Start in collaborazione con Develhope, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo delle competenze Stem tra le giovani donne del nostro Paese. 'Amazon Women in Innovation' è il progetto di borse di studio finanziato da Amazon dedicato alle studentesse universitarie con un percorso di studi in ambito Stem, che quest’anno coinvolge sette Università italiane: alle riconferme dell’Università degli studi di Cagliari, del Politecnico di Milano, dell’Università 'Federico II' di Napoli, dell’Università degli studi di Palermo, dell'Università degli studi di Roma 'Tor Vergata' e del Politecnico di Torino, quest’anno si aggiunge per la prima volta l’Università degli studi di Catania.

Ciascuna borsa di studio, rivolta a sette studentesse provenienti dai sette atenei coinvolti, ha una durata di 3 anni e consiste in un finanziamento di 6.000 euro all’anno e la possibilità per le vincitrici di disporre di una mentor Amazon, una manager dell’azienda in grado di aiutare le studentesse che beneficeranno del premio a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro, dalle tecniche per creare un curriculum efficace, ai consigli per affrontare un colloquio di lavoro. Dal suo lancio, nel 2018, il progetto ha premiato diciannove giovani meritevoli attraverso l’erogazione di altrettante borse di studio, ciascuna del valore di 6.000 euro all’anno per tre anni.

Aws re/Start è un programma gratuito e full-time, che mira allo sviluppo delle competenze necessarie per avviare una carriera lavorativa nell'ambito del cloud computing. Questa edizione sarà dedicata a formare almeno 25 studentesse, di cui almeno metà dovranno rispettare i seguenti requisiti: età inferiore ai 25 anni; residenti in Campania, che non studiano e non lavorano. L’altra metà potrà essere rappresentata da donne campane diplomate, senza ulteriori restrizioni. Attraverso l'apprendimento basato su scenari reali, laboratori pratici e corsi, le studentesse acquisiranno le competenze di cui hanno bisogno per accedere professionalmente nel mondo cloud.

Il corso, che partirà il 4 marzo 2024, avrà una durata di 12 settimane, durante le quali sarà richiesto un impegno full-time (6/8h al giorno) e la formazione sarà completamente da remoto. Alla conclusione del programma, Develhope aiuterà le studentesse ad entrare in contatto con aziende partner, supportandone l’ingresso lavorativo nel mondo tech, per ruoli nel cloud di livello entry come operazioni cloud, affidabilità del sito, supporto all'infrastruttura e funzioni di supporto aziendale tecnicamente correlate.

In un più ampio scenario che vede l’Europa al centro di un ambizioso obiettivo fissato dal programma politico della Commissione europea, ossia renderla un leader digitale entro il 2030 prevedendo che il 75% delle imprese utilizzi cloud computing, big data e intelligenza artificiale (Ia), le iniziative di Amazon e Aws rispondono all’esigenza di accelerare lo sviluppo delle competenze digitali nel nostro Paese in cui trovare personale con buone competenze digitali rimane ancora una sfida.