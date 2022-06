Adami (Janssen): 'Antidepressivo esketamina risultato importante di anni ricerca'

Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) - "Janssen è storicamente impegnata nel portare soluzioni terapeutiche nell'ambito delle malattie mentali e di alcune delle malattie neurologiche più invalidanti. Per noi è un'area di ricerca molto importante perché sono branche della medicina dove esiste un vero e proprio bisogno insoddisfatto". Lo ha detto Marina Adami, Therapeutic Area Medical Manager Janssen, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo farmaco di Janssen contro la depressione maggiore.

"Il farmaco presentato oggi - ha spiegato - va proprio in questa direzione: è stato studiato appositamente per il trattamento della depressione maggiore che si è mostrata resistente ai comuni approcci terapeutici e farmacologici. Esketamina è indicata proprio per quei pazienti che non riescono ad uscire dall'episodio depressivo maggiore con i farmaci che sono ad oggi disponibili. Riteniamo sia molto importante offrire possibilità sempre nuove e diversificate ai pazienti, così come è fondamentale garantire ai clinici strumenti e farmaci innovativi ed efficaci. Da decenni lavoriamo affinché i risultati dei pazienti possono essere i migliori possibili e perché possano tornare alla vita che meritano".