Al via a Roma Conferenza nazionale sulla nutrizione

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - Al via oggi a Roma, al ministero della Salute, la Conferenza nazionale sulla nutrizione: "Un?opportunità di confronto tra istituzioni, società scientifiche, università, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare per affrontare i temi principali in ambito nutrizionale e per evidenziare gli aspetti critici del sistema", sottolinea il ministero. Da oggi al 23 febbraio esperti, società scientifiche e ricercatori approfondiranno i principali temi e criticità del settore con focus sulla malnutrizione, gli sprechi, la dieta Mediterranea e la globalizzazione. Giovedì la sessione conclusiva è affidata al ministro della Salute Orazio Schillaci e al ministro dell?Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida,

"Un?analisi approfondita sulle politiche che l?Italia intende perseguire nel prossimo futuro per garantire al Servizio sanitario nazionale un ruolo sempre più impattante nel settore, in grado di contribuire ad assicurare interventi omogenei su tutto il territorio", conclude il ministero.