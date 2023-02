Alimentazione, Schillaci: "Decalogo contro malnutrizione e per ridurre malattie"

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - La Conferenza nazionale sulla nutrizione che prende avvio oggi a Roma sarà un "confronto tra relatori qualificati, esperti del settore, attori coinvolti e rappresentati della filiera. Un metodo che dimostra che i grandi cambiamenti si realizzano con il gioco di squadra e l'adozione di scelte consapevoli. Arriveranno delle indicazioni da questi tre giorni di lavoro, come un decalogo condiviso contro la malnutrizione e per incentivare i comportamenti salutari in grado di ridurre il carico di malattie non trasmissibili legate all'alimentazione". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento di apertura della Conferenza nazionale sull'alimentazione, a Roma da oggi al 23 febbraio.

"Sono convito che in una nazione come l'Italia si debba puntare a ridurre il numero di malati e ad aumentare il benessere psicofisico", ha aggiunto. "C'è poi la proliferazione in ambito nazionale di iniziative non supportate da evidenze scientifiche. Questa conferenza - ha concluso - è un tassello di rilancio della cultura della prevenzione che è un fattore strategico anche per garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale".