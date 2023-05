'Alleati per la Salute', online schede con contatti istituzioni regionali

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Un click per scoprire come attivare la relazione fra le associazioni dei pazienti e le istituzioni regionali. Schede dettagliate e aggiornate degli assessorati regionali che si occupano di salute e di welfare sono infatti disponibili online all?interno della sezione riservata alle associazioni dei pazienti di 'Alleati per la Salute' (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. In un momento di cambiamenti a livello governativo e, in diversi casi, regionale - si legge nel sito - diventa particolarmente importante poter contare su un accesso facile e veloce ai nominativi dei giusti interlocutori e ai relativi contatti. Obiettivo del servizio online è infatti quello di favorire e facilitare le attività di relazione e di dialogo fra le associazioni dei pazienti e le istituzioni regionali, in vista di un maggiore riconoscimento dei diritti dei pazienti e della messa in atto di iniziative a supporto dei cittadini più fragili e dei loro familiari (caregiver).

Per svolgere il proprio lavoro di advocacy, le associazioni devono poter contare su un accesso facile e veloce ai nominativi dei decisori locali e ai relativi contatti a livello territoriale. Questo passaggio, purtroppo - prosegue l'articolo - si rivela spesso più complesso del previsto anche a causa delle grandi differenze di organizzazione presenti fra le singole Regioni e fra le strutture dei siti istituzionali. Il ruolo dei pazienti sta evolvendo rapidamente. La partecipazione sempre più attiva delle loro associazioni ai tavoli istituzionali, è diventata oggi ancora più importante e, allo stesso tempo, più difficile a causa di una frammentazione di servizi e di organizzazioni. La disponibilità, in un unico portale, dei contatti regionali a cui far riferimento diventa quindi fondamentale perchè si possa instaurare un proficuo dialogo, a livello locale, che possa accelerare la messa in atto di efficaci istanze di cambiamento e di sviluppo a favore di pazienti e caregiver.

La mappa dei contatti territoriali è costituita dalle schede dettagliate di ciascuna Regione o Provincia autonoma in cui sono presenti i principali recapiti delle segreterie generali e dei dipartimenti afferenti ai settori di maggiore interesse per le associazioni dei pazienti. In particolare, sono stati inclusi i riferimenti relativi ai responsabili dei percorsi di cura, della programmazione farmaceutica, della pianificazione e realizzazione di progetti connessi al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e della transizione verso la sanità digitale. Ogni scheda può essere visionata online e scaricata in formato pdf per avere sempre a portata di mano i contatti utili, che verranno periodicamente aggiornati sul sito.

Anche i pazienti e i caregiver, attraverso le loro associazioni, possono ottenere le credenziali per accedere al servizio disponibile su Alleati per la Salute: l?obiettivo infatti è semplificare i rapporti con le istituzioni e favorire un confronto puntuale ed efficace, in grado di velocizzare l?applicazione sul territorio di attività che migliorino il percorso e l?accesso alle cure in modo rapido, efficace e dedicato a ogni paziente e alla sua diagnosi. La descrizione dettagliata per l?accesso alle schede è su:https://www.alleatiperlasalute.it/patient-advocacy-i-contatti-di-ogni-regione-portata-di-click