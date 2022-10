Ambiente: Sima, 'nessun pericolo per l'uomo da nube metano Nord Stream'

Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - "Non c'è nessun pericolo per l'uomo dalla nube di metano" generata dalla fuga di gas dai gasdotti Nord Stream, "questo perché è ad altezze che non ci riguardano. Il problema potrebbe essere per l'impatto sul cambiamento climatico, visto che inciderà anche se meno, una decina di anni, rispetto alle emissioni di anidride carbonica". Lo spiega all'Adnkronos Salute il presidente Sima, la Società italiana di medicina ambientale (Sima), Alessandro Miani.