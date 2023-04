Andreoni, 'per epatite Delta cronica nuovo antivirale molto efficace'

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute ) - ?Nel mondo l?epatite Delta cronica colpisce 60 milioni di persone, in Europa quasi mezzo milione mentre nel nostro Paese a convivere con la malattia estremamente grave sono circa 10mila italiani. Oggi finalmente per questi pazienti abbiamo un nuovo antivirale, molto efficace e attivo?. Così all?Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e docente di Malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, in merito alla decisione di Aifa di approvare e rimborsare bulevirtide 2 mg, il primo farmaco specifico per il trattamento dell?epatite Delta cronica, la forma più grave e a più rapida progressione di epatite virale, con tassi di progressione verso cirrosi ed epatocarcinoma (Hcc) notevolmente maggiori rispetto alla mono infezione da Hbv.

?Il bulevirtide ? spiega Andreoni ? impedisce al virus di entrare all?interno della cellula, è un farmaco estremamente attivo. Basti pensare che nel 20% dei casi abbiamo registrato la competa scomparsa del virus dall?organismo, nel 70% dei casi abbiamo avuto una importante riduzione della quantità di virus; quindi, abbiamo constatato un rallentamento della malattia e addirittura riusciamo a fermarne il progresso. Il bulevirtide viene somministrato attraverso punture giornaliere sottocute ed ormai è possibile utilizzarlo anche in Italia?.

Per l?epatite Delta cronica ad oggi ?non abbiamo nessun vaccino ma rispetto al passato disponiamo di nuovi trattamenti?. Fino a ?pochi mesi fa ? ricorda l?infettivologo, tra i massimi esperti di epatiti virali in Italia ? ricorrevamo all?uso dell?interferone, farmaco scarsamente attivo e molto impegnativo e gravoso per i pazienti a causa dei suoi numerosi effetti collaterali. Ora, fortunatamente, non è più così. Questo per noi è sicuramente un grande passo in avanti anche perché il virus Hdv ha un costo per il Ssn".