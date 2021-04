'Articoliamo', nuova sezione del sito dedicata ad impatti emotivi dell'emofilia

(Adnkronos Salute) - Il sito di 'Articoliamo', campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, è stato ampliato con la sezione 'AscoltArti', nuova sezione dedicata agli impatti della malattia sulla sfera emotiva. Spunti di riflessione e suggerimenti pratici per affrontare i timori, le preoccupazioni e i problemi più frequenti, raccolti in brevi video con i pareri di Maria Francesca Mansueto, psicologa e psicoterapeuta presso Uoc di Ematologia del Policlinico "Giaccone" di Palermo, e di Sonja Riva, mediatrice familiare. Il riassunto dei messaggi chiave di ogni video è disponibile anche in testo, da scaricare e stampare.

"L'emofilia provoca alterazioni nei rapporti familiari e sociali, spinge all'isolamento e può causare disturbi dell'adattamento - ha spiegato Mansueto - il sostegno psicologico deve iniziare subito dopo la diagnosi della malattia, e il percorso deve essere fatto insieme alla famiglia e al centro".

"È naturale che la diagnosi spaventi la famiglia, soprattutto se non ci sono stati casi precedenti in altri familiari - ha sottolineato l'esperta - e la prima reazione è sempre quella di cercare informazioni su Google e poi, nel caso, intraprendere un percorso. Suggerisco invece di affidarsi da subito a medici specialisti: la profilassi personalizzata rimane lo standard per la cura dell'emofilia, anche per evitare conseguenze come il dolore cronico e l'artropatia".