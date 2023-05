Aviaria: in Brasile dichiarata emergenza sanitaria per 6 mesi

Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Il Brasile ha dichiarato in via precauzionale lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi (180 giorni), dopo che sono stati registrati diversi casi di influenza aviaria H5N1 negli uccelli selvatici. Secondo le autorità, riporta la Bbc online, i casi sono stati segnalati in aree lontane dalle principali zone del Paese in cui si produce carne di pollo. Dichiarare lo stato di emergenza agevola l'attuazione da parte del Governo di interventi volti a contenere il virus considerato altamente contagioso.