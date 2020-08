Azzolina, 'ministero Salute deciderà su uso mascherina a scuola'

(Adnkronos) - "L’esigenza principale è quella di avere più spazi e più organico. Si guarderanno i dati epidemiologici e il ministero della Salute deciderà se è necessario o meno usare la mascherina a scuola anche in base alle età degli studenti e delle studentesse". Lo ha detto il ministro all'Istruzione Lucia Azzolina, oggi a Genova, in merito alla ripresa delle scuole a settembre. Azzolina ha parlato del lavoro congiunto col ministero della Salute e con i sindacati per un protocollo di sicurezza che potrebbe essere chiuso domani stesso.