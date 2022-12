Basilicata, task force per ridurre liste d'attesa

Potenza, 16 dic. (Adnkronos Sanità)() - La Regione Basilicata creerà un gruppo di lavoro (task force) che sarà dedicato a trovare azioni migliorative per l'abbattimento delle liste di attesa. Lo ha reso noto l'assessore alle Politiche per la persona, Francesco Fanelli, che ha commentato un episodio avvenuto ieri a Matera, presso il Cup dell'ospedale Madonna delle Grazie, dove un assistito ha aggredito verbalmente un'operatrice e ha rotto lo sportello perché insoddisfatto per la mancanza di date disponibili per una elettromiografia. Sono state unanimi la solidarietà alla lavoratrice e la condanna del gesto violento.

"All'operatrice e a tutti gli operatori del Cup, non solo la mia solidarietà - si associa Fanelli - ma i miei più profondi e sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto quotidianamente con serietà e pazienza. Perché le difficoltà sono oggettive e sotto gli occhi di tutti, ma non diventino un pretesto per puntare il dito facendo leva sulla rabbia e sulla frustrazione - ammonisce - Stiamo facendo quanto possibile per risolvere le estenuanti liste di attesa, interminabili in tutta Italia, in arretrato a livello nazionale, ingigantite dallo stop dovuto al Covid. Peccato che non basti uno schiocco di dita".

Fanelli quindi ha annunciato che "nei prossimi mesi" sarà "operativo un innovativo sistema di monitoraggio sui tempi di attesa di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, differenziato per classe di priorità e struttura di erogazione, aggiornato con cadenza mensile e riferito al mese precedente, mai realizzato in regione, se non per prestazioni specifiche. Questo - ha detto - sarà il punto di partenza per rappresentare le criticità che saranno interpretate da una specifica task force regionale (in definizione) che individuerà le azioni correttive da porre in essere per garantire agli assistiti lucani una performance sempre migliore. Attendiamo con fiducia i primi risultati nel secondo trimestre 2023".